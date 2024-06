Ισραήλ: Στην αγκαλιά των οικογενειών τους οι 4 όμηροι – Βίντεο ντοκουμέντα από την διάσωση

Στην δημοσιότητα δόθηκαν βίντεο ντοκουμέντα από την διάσωση 4 Ισραηλινών ομήρων, που είχαν απαχθεί από την Χαμάς κατά την διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο με την επιχείρηση διάσωσης των ομήρων, η οποία πήρε την κωδική ονομασία «σπόροι του καλοκαιριού». Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μετέφερε 3 από τους 4 διασωθέντες ομήρους.

Οι όμηροι, Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40) πλέον βρίσκονται στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες και βίντεο από την επανένωση τους με τους συγγενείς τους και τα χαμόγελα τους αμέσως μετά την απελευθέρωση τους.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας από τους ομήρους (πιθανότατα η Noa Argamani) φαίνεται να απομακρύνεται από τη Λωρίδα της Γάζας με ελικόπτερο μετά τη διάσωσή του.

Footage shows one of the hostages (presumably Noa Argamani) being extracted from the Gaza Strip in a helicopter after being rescued from Hamas captivity in Nuseirat. pic.twitter.com/sa6JtTy892

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 8, 2024