Ισραήλ: «Σοβαρό λάθος» ο βομβαρδισμός κατά αυτοκινητοπομπής με μέλη ΜΚΟ στη Λωρίδα της Γάζας

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού παραδέχθηκε σήμερα πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» όταν σκοτώθηκαν επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σε αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπολύθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που μεταφορτώθηκε στο X.

#BREAKING: Statement from IDF Chief of Staff Ltg Herzi Halevi:

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t… pic.twitter.com/mSjZbhuUwF

— NMH 🇮🇱 (@NMHbackup) April 2, 2024