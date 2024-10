Ισραήλ: Σειρήνες στο κεντρικό τμήμα της χώρας – Αναχαιτίστηκαν τρία βλήματα της Χεζμπολάχ

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια σήμερα, καθώς ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, ως απάντηση σε βλήματα που ερρίφθησαν από τον Λίβανο, όπως έγινε γνωστό από τον στρατό.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τρεις εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ. Τα βλήματα αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς κατοικημένες περιοχές, αναφέρει ο στρατός. Δεν έχουν γίνει γνωστοί τραυματισμοί, λέει ο IDF.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024