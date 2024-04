Ισραήλ: Σε ύψιστο συναγερμό οι ένοπλες δυνάμεις – Ματαιώνονται σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις

Το Ισραήλ «παρακολουθεί στενά σχεδιαζόμενη επίθεση» εναντίον του από το Ιράν και τους συμμάχους της Τεχεράνης στην περιοχή, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, χωρίς να δώσει στοιχεία για την απειλή.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκάλαντ δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαταγές που ενδεχομένως θα δοθούν από την Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας του ισραηλινού στρατού (Homefront Command), η οποία εντοπίζει εισερχόμενους πυραύλους ή από αέρος απειλές κατά της χώρας, ώστε να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός και να σπεύσει στα καταφύγια.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε την ματαίωση όλων των σχολικών εκδρομών και εκδηλώσεων για τις επόμενες ημέρες και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Ανακοινώνοντας τα μέτρα από τηλεοράσεως, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στο αέρα στο πλαίσιο της κατάστασης συναγερμού.

Following a situational assessment, it was determined that as of 23:00 (IST) tonight, changes will be made to the Home Front Command’s defensive guidelines.

As part of the changes, it was decided to prohibit educational activities across Israel. In green areas, gatherings will… pic.twitter.com/LhD8EDeMOt

