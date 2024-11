Ισραήλ: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «εκτεθειμένες περισσότερο παρά ποτέ σε πλήγματα» δηλώνει ο νέος υπουργός Άμυνας

Ο ισραηλινός νέος υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκρινε τη Δευτέρα (11/11) ότι το Ιράν είναι «πιο εκτεθειμένο παρά ποτέ σε βομβαρδισμούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του».

«Μας δίνεται η ευκαιρία να επιτύχουμε τον πιο σημαντικό στόχο μας: να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Κατς μέσω X.

In my first meeting today with the @IDF General Staff Forum, I emphasized: Iran is more exposed than ever to strikes on its nuclear facilities. We have the opportunity to achieve our most important goal – to thwart and eliminate the existential threat to the State of Israel. pic.twitter.com/HX4Z6IO8iQ

