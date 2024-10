Ισραήλ: Οι προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για το σύστημα THAAD – Πυραυλικές επιθέσεις από τον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε στη Ντόχα για την επανεκκίνηση των συνομιλιών σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ την ίδια στιγμή η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του βόρειου Ισραήλ.

Παράλληλα, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποιεί το Ισραήλ για τις περιορισμένες δυνατότητες του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD, ενώ η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικού στην πρωτεύουσα του Κατάρ, αποτελεί μέρος της εντατικής διπλωματικής περιοδείας του, η οποία τον έχει ήδη οδηγήσει στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, στην 11η επίσκεψή του στην περιοχή από την αρχή του πολέμου στη Γάζα το περασμένο έτος.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), Χοσεΐν Σαλαμί, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην βασίζεται στις περιορισμένες δυνατότητες του αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος THAAD, τονίζοντας πως, σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, η απάντηση θα είναι πολλαπλάσια.

Σε δηλώσεις του στο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, που πρόσκειται στο IRGC, ο Σαλαμί ανέφερε: «Μην εμπιστεύεστε τα συστήματα THAAD. Είναι περιορισμένα και έχετε βασιστεί σε μια περιορισμένη δύναμη. Ό,τι κι αν επιλέξετε να εκτοξεύσετε, οι εχθροί σας θα απαντήσουν πολλαπλάσια. Δεν μπορείτε να βγείτε νικητές σε αυτή την ιστορία και θα σας νικήσουμε».

