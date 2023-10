Ισραήλ: Η Χαμάς αποκεφάλισε την Σάνι Λουκ, λέει ο πρόεδρος της χώρας

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το πώς οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 22χρονη Γερμανίδα Σάνι Λουκ, που βρέθηκε στο φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ, είναι νεκρή, έπειτα από την επίθεση των μαχητών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Ο θάνατος της Σάνι Λουκ επιβεβαιώθηκε σήμερα, διότι τώρα κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητά της με τη σύγκριση του DNA ενός οστού του κρανίου της που είχε εντοπιστεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση άλλων 40 περίπου πτωμάτων, η οποία είναι δύσκολη, επειδή τα θύματα έχουν βασανιστεί, έχουν καεί και έχουν τεμαχιστεί.

Ωστόσο, οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν άγνωστες.

«Με μεγάλη λύπη αναφέρω ότι λάβαμε την είδηση ότι επιβεβαιώθηκε πως η Σάνι Νικόλ Λουκ δολοφονήθηκε και είναι νεκρή. Βρέθηκε το κρανίο της. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά κτήνη την αποκεφάλισαν, όταν επιτέθηκαν, βασάνισαν και σκότωσαν Ισραηλινούς. Είναι μία μεγάλη τραγωδία και εκφράζω βαθιά τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της. Αυτό που είδαμε στα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα ξεπερνά το πογκρόμ. Είδαμε ένα σφαγείο», δήλωσε στην εφημερίδα Bild ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ.

Η 23χρονη Σάνι Νικόλ Λουκ ήταν μία από τους δεκάδες ανθρώπους που απήχθησαν από μέλη της Χαμάς που επέδραμαν κατά κοινοτήτων στην περιοχή της μεθορίου σφαγιάζοντας 1.400 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους.

Η Χαμάς δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο για την τύχη της νεαρής Ισραηλινής.

Η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία Γερμανίδα υπήκοος είναι νεκρή, χωρίς άλλα στοιχεία.

Αρχικά, η οικογένειά της θεωρούσε ότι είναι ζωντανή και τραυματισμένη, αλλά πλέον πιστεύει ότι δολοφονήθηκε την ίδια ημέρα που απήχθη από το rave party κοντά στα σύνορα με την Γάζα και μάλλον πυροβολήθηκε στο κεφάλι.

«Τουλάχιστον δεν υπέφερε», δήλωσε η μητέρα της Ρικάρντα Λουκ στο RTL/ntv.

Η Σάνι Λουκ συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ που έγινε στόχος της Χαμάς, την απήγαγαν και ήδη την ίδια μέρα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο με τη Σάνι σε ημιφορτηγό βαριά τραυματισμένη. Η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι μεταξύ των 239 ομήρων που είναι στα χέρια της Χαμάς βρίσκεται «χαμηλός διψήφιος αριθμός» ομήρων που έχουν και τη γερμανική υπηκοότητα.

