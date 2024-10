Ισραήλ: Ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού, έπειτα από εκτόξευση πέντε ρουκετών από τον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν πως πέντε πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από τα αμυντικά συστήματα, ενώ οι υπόλοιποι κατέληξαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Η IDF ανέφερε επίσης ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις οδηγίες προς τους πολίτες μετά το περιστατικό.

Σειρήνες ήχησαν τρεις φορές σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, με τις πρώτες επιθέσεις να προέρχονται από τη Γάζα το πρωί, έναν πύραυλο από την Υεμένη το απόγευμα, και τη σημερινή επίθεση από το Λίβανο.

