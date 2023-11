Ισραήλ: «Η Έμιλυ μόνο ψιθυρίζει, φοβάται να κάνει θόρυβο» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 9χρονης που απελευθερώθηκε από την Χαμάς

Η Έμιλι, μια 9χρονη Ισραηλινοϊρλανδή που απελευθερώθηκε το Σάββατο από την Χαμάς, «φοβάται να κάνει θόρυβο» και πλέον μόνο «ψιθυρίζει», αφηγήθηκε ο πατέρας της, ο Τομ Χαντ, στη βρετανική εφημερίδα The Sun.

«Όταν επέστρεψε, χρειάστηκε να ακουμπήσω κυριολεκτικά το αυτί μου στα χείλη της για να ακούσω τι έλεγε», αφηγείται ο Τομ Χαντ σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Ήταν ένα φυσιολογικό παιδί, χαρούμενο και θορυβώδες, αλλά τώρα ψιθυρίζει», συνεχίζει. «Πρέπει να την διέταζαν για τόσο καιρό να σωπαίνει ώστε ακόμα φοβάται να κάνει θόρυβο».

Hamas stole little Emily’s voice. What a horror for her and these other poor kidnapped kids. pic.twitter.com/aWE5n0fUhw

Η Έμιλι, η οποία έκλεισε τα 9 στις 17 Νοεμβρίου ενώ ήταν όμηρος, είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι μιας φίλης, της Χίλα, ηλικίας 13 ετών, στο κιμπούτς του Μπεερί. Η φίλη της απελευθερώθηκε επίσης το Σάββατο.

Η Έμιλι, η μητέρα της οποίας πέθανε από καρκίνο όταν εκείνη ήταν δυόμισι ετών, είχε αρχικά ανακοινωθεί πως σκοτώθηκε, όμως στη συνέχεια το όνομά της περιελήφθη στα ονόματα των ομήρων.

Στη συνέντευξή του στη Sun, ο πατέρας της αφηγείται πως η Χαμάς μετακινούσε διαρκώς το κορίτσι για να μην το βρει ο ισραηλινός στρατός.

Καθημερινά από την Παρασκευή η Χαμάς απελευθερώνει γύρω στις δέκα γυναίκες και παιδιά που απήγαγε κατά την αιματηρή επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθερώνει τρεις φορές περισσότερους φυλακισμένους Παλαιστινίους.

Η στιγμή που η Έμιλυ συναντά τον πατέρα της και πέφτει στην αγκαλιά του:

The moment Emily Hand is reunited with her father Tom, after fifty days being held hostage by Hamas in Gaza @rtenews pic.twitter.com/g7bGBjTKAJ

— Fran McNulty (@franmcnulty) November 26, 2023