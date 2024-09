Ισραήλ: Επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή των εναέριων όπλων της Χεζμπολάχ – Βίντεο από την επίθεση στην Βηρυτό

Την εξόντωση του διοικητή των εναέριων δυνάμεων της Χεζμπολάχ (πυραύλων και drone) επιβεβαίωσε το Ισραήλ, μετά την επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού το απόγευμα της Πέμπτης 26/09/24), με τις μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν να δείχνουν ελάχιστα σημάδια επιβράδυνσης, καθώς η διεθνής προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός φαίνεται να καταρρέει.

Η αεροπορική επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, στην συνοικία Νταχία είχε στόχο τον Μοχάμεντ Σρουρ, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος και για τον στόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της οργάνωσης μαζί με πυραύλους κρουζ και την εναέρια άμυνα. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση.

🔴 ELIMINATED: Commander of Hezbollah’s Aerial Command, Muhammad Hussein Srour, in a precise IAF strike in Beirut.

Srour advanced and directed numerous aerial terrorist attacks aimed at Israeli civilians. During the “Iron Swords” war, he executed several terrorist attacks… pic.twitter.com/odPb5tCERx

— Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024