Ισραήλ: Επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Σκηνές πανικού με τους επιβάτες να τρέχουν να σωθούν

Σκηνές πανικού επικράτησαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, Μπεν Γκουριόν, όταν οι ταξιδιώτες αντιλήφθηκαν ότι οι εγκαταστάσεις δέχονται επίθεση πιθανότατα από πύραυλο.

Οι σειρήνες που ήχησαν προκάλεσαν πανικό τους επιβάτες που έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση. Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις, η μία στο αεροδρόμιο και η άλλη σε ενεργειακό σταθμό νοτίως στα νότια της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές οι πύραυλοι των Χούθι αναχαιτίστηκαν. Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απείλησε τους Χούθι ότι θα έχουν τη μοίρα και το πεπρωμένο της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Άσαντ αν συνεχίσουν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από την πρωτοφανή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Passengers at Ben Gurion Airport run for cover, all flights are still grounded. pic.twitter.com/jRBOFCuQz0

— Eli Kowaz – איליי קואז (@elikowaz) December 30, 2024