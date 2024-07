Ισραήλ: Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας – Εξετάζει την απάντηση που θα δοθεί στην Χεζμπολάχ

Το υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει για να αποφασίσει την αντίδραση της χώρας στην επίθεση της Χεζμπολάχ στα υψώματα του Γκολάν, καθώς στην πόλη Μαζντάλ Σαμς έγινε η κηδεία των θυμάτων από το πλήγμα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από την εν εξελίξει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο Νετανιάχου είναι μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι, τον αρχηγό του επιτελείου του Νετανιάχου Τζάτσι Μπράβερμαν, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα (ο οποίος επέστρεψε από συνομιλίες στη Ρώμη), τον διευθυντή της Shin Bet Ρόνεν Μπαρ, τον αρχηγό του επιτελείου των IDF Χέρζι Χαλέβι, τον στρατιωτικό γραμματέα του Νετανιάχου Ρομάν Γκόφμαν και άλλα μέλη του γενικού επιτελείου των IDF.

Ο Νετανιάχου επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Πήγε κατευθείαν στην σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μετά την επίθεση με ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, που σκότωσε 12 άτομα και την οποία το Ισραήλ χρεώνει στην οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

“Το αεροπλάνο του πρωθυπουργού προσγειώθηκε στο Ισραήλ. Είναι καθ’ οδόν προς το υπουργείο Άμυνας (στο Τελ Αβίβ ) για μια σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας”, πρόσθεσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Επίσης το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία για τους ομήρους θα συνεχιστούν “τις επόμενες ημέρες”, μετά την επιστροφή του επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα από τη Ρώμη. Ο Μπαρνέα συναντήθηκε στη Ρώμη με τον επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι. Ωστόσο και αυτός επέστρεψε για την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση στο Μαζντάλ Σαμς, που είναι η πλέον θανατηφόρα στο Ισραήλ ή σε έδαφος που έχει προσαρτήσει, μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν η επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα. Η σύγκρουση αυτή έχει εξαπλωθεί πλέον σε πολλά μέτωπα και τώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν στόχους στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά πλέον αναμένεται ισχυρότερη απάντηση μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι η ρουκέτα, η οποία έπεσε σε ένα γήπεδο όπου παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο, είχε εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε σήμερα την πολύνεκρη επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, έδαφος προσαρτημένο στο Ισραήλ, για την οποία κατηγορείται η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και κάλεσε “όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση”.

“Οι άμαχοι και κυρίως τα παιδιά, δεν πρέπει να συνεχίσουν να φέρουν το βάρος της φρικτής βίας που μαστίζει την περιοχή”, δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του, την επόμενη ημέρα της επίθεσης κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι.

BREAKING: THE ‘ATTACK’ ON ISRAEL WAS AN IRON DOME INTERCEPTOR MISSILE FAILURE

Some within Israeli media are claiming that it was an iron dome interceptor and not even from south Lebanon.

The interceptor was fired to stop Hezbollah’s rockets at northern occupied Golan it failed… pic.twitter.com/NUJg7X6ozP

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 27, 2024