Βίντεο με άνδρα να κακοποιεί το ανυπεράσπιστο κουτάβι του

Αποκρουστικές εικόνες κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας ενός ανελκυστήρα όταν ένας 22χρονος από την Βρετανία άρχισε να κλωτσάει και να χτυπάει το ανυπεράσπιστο κουτάβι του.

Ο Κάμερον Μπράνινγκ απαγορεύεται πλέον να έχει ζώα μετά την επίθεση που έκανε στο μικρό μπουλντόγκ του, που ακούει στο όνομα Biscuit.

Το βίντεο δείχνει τον 22χρονο να κλωτσάει το σκυλί καθώς αυτό κρύβεται στη γωνία του ανελκυστήρα. Πατάει επίσης το κεφάλι του με το πόδι και αρχίζει να του φωνάζει χωρίς προφανή λόγο.

Επίσης φαίνεται να πιάνει τον σκύλο από τον λαιμό και στην συνέχεια να τον αφήνει να πέσει στο έδαφος. Την υπόθεση ανέλαβε η φιλανθρωπική οργάνωση, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPC) που δραστηριοποιείται στην Βρετανία και την Ουαλία και προωθεί την καλή διαβίωση των ζώων.

Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό από την RSPCA, ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι «έπρεπε να μάθει στο σκύλο πώς να συμπεριφέρεται», ανέφερε η ChronicleLive.

Στο δικαστήριο ο 22χρονος δήλωσε ένοχος για δύο αδικήματα βάσει του νόμου περί ευημερίας των ζώων του 2006. Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι προκάλεσε περιττή ταλαιπωρία στο μπουλντόγκ, σωματική και ψυχική κακοποίηση, ενώ δέχτηκε ότι είναι ένοχος για το αδίκημα της μη ικανοποίησης των αναγκών του σκύλου.

Καταδικάστηκε στις 17 Ιουλίου και του απαγορεύτηκε η διατήρηση ζώων για πέντε χρόνια. Πλέον η Biscuit στεγάζεται στο Κέντρο Ζώων της RSPCA και η οργάνωση ψάχνει να της βρει ένα νέο σπίτι.