Ισραήλ: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την κατάρριψη των drones από μαχητικά

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να καταρρίπτουν ορισμένα από τα 170 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι κρουζ καταρρίφθηκαν εκτός του εναέριου χώρου της χώρας από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets downing some of the 170 drones and 30 cruise missiles fired from Iran at Israel overnight.

All the drones and cruise missiles were downed outside of the country’s airspace by the IAF and its allies, including the… pic.twitter.com/DjHUAIxz4M

