Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων αλλά και πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στους δρόμους αρκετών πόλεων του Ισραήλ, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «εκείνος που τους εγκατέλειψε, πρέπει να τους φέρει πίσω», αναφερόμενοι στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο πολλοί Ισραηλινοί επιρρίπτουν την ευθύνη για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων.

Πλήθος κόσμου διαδήλωσε επίσης στη Χάιφα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυλη του Νετανιάχου στην Καισάρεια.

Live update: Protesters march through Tel Aviv streets before being dispersed by cops https://t.co/sSnM1BVxpP

— ToI ALERTS (@TOIAlerts) April 20, 2024