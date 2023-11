Ισραήλ: Απέκλεισε με άρματα μάχης το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Προτείνει να μεταφέρει με ασφάλεια τα μωρά

Θέσεις προ των πυλών του κεντρικού νοσοκομείου της Πόλης της Γάζας πήραν τη Δευτέρα, τα ισραηλινά άρματα μάχης. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα αποτελεί τον κύριο στόχο του Ισραήλ στη μάχη για την κατάληψη του ελέγχου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Μέσα στο νοσοκομείο σύμφωνα με τους γιατρούς, ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων νεογέννητων, πεθαίνουν από έλλειψη καυσίμων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας Άσραφ Αλ Κίντρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, δήλωσε ότι 32 ασθενείς πέθαναν τις τελευταίες τρεις ημέρες, μεταξύ των οποίων τρία νεογέννητα μωρά, ως αποτέλεσμα της πολιορκίας του νοσοκομείου και της έλλειψης ενέργειας.

Μετά από τις καταγγελίες ότι το νοσοκομείο είναι πλέον μάλλον νεκροταφείο παρά νοσηλευτικό ίδρυμα, το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, δέχτηκε να μεταφέρει τα μωρά με ασφάλεια έξω από το νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 650 ασθενείς βρίσκονταν ακόμη στο εσωτερικό του κτιρίου και προσπαθούν να μεταφερθούν σε άλλη ιατρική εγκατάσταση. Το Ισραήλ λέει ότι το νοσοκομείο βρίσκεται πάνω σε σήραγγες που στεγάζουν ένα αρχηγείο για μαχητές της Χαμάς που χρησιμοποιούν τους ασθενείς ως ασπίδες, κάτι που η Χαμάς αρνείται.

“Τα τανκς βρίσκονται μπροστά από το νοσοκομείο. Είμαστε υπό πλήρη αποκλεισμό. Είναι μια εντελώς πολιτική περιοχή. Μόνο … ασθενείς του νοσοκομείου, γιατροί και άλλοι πολίτες μένουν στο νοσοκομείο. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει αυτό”, δήλωσε τηλεφωνικά ένας χειρουργός του νοσοκομείου, ο Δρ Άχμεντ Ελ Μοκχαλαλάτι.

“Βομβάρδισαν τις δεξαμενές (νερού), βομβάρδισαν τα πηγάδια νερού, βομβάρδισαν και την αντλία οξυγόνου. Βομβάρδισαν τα πάντα στο νοσοκομείο. Έτσι, με δυσκολία επιβιώνουμε”, είπε ο χειρουργός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το νοσοκομείο Σίφα πρέπει να προστατευθεί και ότι ελπίζει ότι θα υπάρξει λιγότερη παρεμβατική δράση εκεί.

Μάχες σημειώθηκαν σήμερα και σε ένα δεύτερο μεγάλο νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, το al-Quds, το οποίο έχει σταματήσει να λειτουργεί. Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι γύρω από το νοσοκομείο πέφτουν σφοδρά πυρά και μια αυτοκινητοπομπή που στάλθηκε για να πάρει τους ασθενείς και το προσωπικό δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτό.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε “περίπου 21 τρομοκράτες” στο αλ-Κουντς, απαντώντας σε πυρά που δέχτηκαν οι δυνάμεις του από την είσοδο του νοσοκομείου. Δημοσίευσε πλάνα που, όπως είπε, έδειχναν μια ομάδα ανδρών στην πύλη του νοσοκομείου, ένας από τους οποίους φαινόταν να μεταφέρει έναν εκτοξευτή ρουκετών.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι οι δυνάμεις του έχουν χτυπήσει το νοσοκομείο, ωστόσο έχει αναγνωρίσει ότι οι δυνάμεις του εμπλέκονται σε συγκρούσεις με μαχητές της Χαμάς στην περιοχή.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφθασαν τη Δευτέρα στις πύλες του νοσοκομείου, το οποίο αποτελεί κύριο στη μάχη για την κατάληψη του ελέγχου του βόρειου μισού της Λωρίδας της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος καταδίκασε απόψε τους «ψευδείς ισχυρισμούς» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) περί επιθέσεων που δέχθηκαν από ενόπλους που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλ Κοντς στη Γάζα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), κάνει λόγο για κραυγαλέα απόπειρα αιτιολόγησης της πολιορκίας και των πληγμάτων στο νοσοκομείο, που συνιστούν «σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν συλλέξει στοιχεία που αποδεικνύουν πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία για να εξαπολύσει επιθέσεις.

Στον επίσημο λογαριασμό των IDF στην πλατφόρμα X είχε αναρτηθεί νωρίτερα σήμερα βίντεο στο οποίο διακρίνονται ένοπλοι που εξαπολύουν επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, συνοδευόμενο από το σχόλιο «Τι κάνουν αυτοί οι τρομοκράτες της Χαμάς με RPG (σ.σ. ρουκετοβόλο) στο νοσοκομείο Αλ Κοντς;».

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q

Λίγες ώρες αργότερα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διέψευσε τους «αβάσιμους ισχυρισμούς», υπογραμμίζοντας ότι στο επίμαχο βίντεο «φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένοπλοι πλησιάζουν από (παρακείμενο) δρόμο, ενώ άρματα μάχης των δυνάμεων κατοχής βρίσκονται μπροστά στο νοσοκομείο», θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή γιατρών, νοσηλευτών και ασθενών.

Επαναλαμβάνει πως δεν υπάρχουν ένοπλοι στις εγκαταστάσεις του Αλ Κοντς, συμπληρώνοντας πως μέσα στο νοσοκομείο βρίσκονται μόνο «ασθενείς, οι οικογένειές τους και το ιατρικό προσωπικό», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Κομάντος της μονάδας Shayetet 13 και μέλη της 401ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), που πραγματοποίησαν έφοδο στο παιδιατρικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι της Γάζας, ανακάλυψαν γιάφκα της Χαμάς στο υπόγειο του συγκροτήματος.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα, ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι «κάτω από το νοσοκομείο, στο υπόγειο, βρήκαμε ένα κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς, γιλέκα με εκρηκτικά, χειροβομβίδες, επιθετικά τυφέκια ΑΚ-47, εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG (σ.σ. ρουκετοβόλα) και άλλο οπλισμό».

«Βρήκαμε επίσης ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους εδώ», ανέφερε ο Χαγκάρι και συμπλήρωσε ότι «μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς επέστρεψαν σε αυτό το νοσοκομείο, μεταξύ άλλων, αφότου έσφαξαν Ισραηλινούς μέσα στα σπίτια τους».

«Η Χαμάς κρύβεται μέσα σε νοσοκομεία. Σήμερα, το αποκαλύπτουμε σε όλον τον κόσμο», υποστήριξε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο υποναύαρχος Χαγκάρι είπε ότι οι IDF καταβάλλουν εδώ και μέρες προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση ασθενών από το Αλ Ραντίσι και από άλλα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Ο πόλεμος είναι εναντίον της Χαμάς, όχι εναντίον του λαού της Γάζας. Ειδικά όχι εναντίον ασθενών, γυναικών και παιδιών», τόνισε και κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Special footage from the Rantisi hospital in Gaza – on the basement floor, a room was found with signs indicating hostages were held there, underground headquarters and a room full of weapons inside the hospital: pic.twitter.com/pDsyA1mT6T

— דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 13, 2023