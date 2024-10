Ισπανία: Τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά τις «πλημμύρες του αιώνα» – Συγκλονιστικά βίντεο

Οι ισπανικές αρχές εξέδωσαν σήμερα νέα προειδοποίηση για καταιγίδα σε τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, όπου τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από τις χειρότερες πλημμύρες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, οι οποίες έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους.

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 95, εκ των οποίων οι 92 στην κοινότητα της Βαλένθια, που είναι αυτή που επλήγη χειρότερα από τις ξαφνικές πλημμύρες. Οι άλλοι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλλης-Λα Μάντσα, και ο τρίτος στην Ανδαλουσία.

Ο αριθμός αυτός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή σε 300 ανθρώπους, «θα αυξηθεί», διότι υπάρχουν ακόμη «πολλοί που αγνοούνται», προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

🇪🇸#Spain #flood #flashflood

BBC — At least 72 killed in Spanish flash floods as king warns of areas cut off by damage

▪️Flash flooding has killed at least 72 people in the south-east of Spain, where rescue teams are working to find those feared missing

▪️The country’s King… pic.twitter.com/KJyQh7EgAZ

— 🛰️ Wars and news 🍉 (@EUFreeCitizen) October 30, 2024