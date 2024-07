Ισπανία: Ποινές – «χάδι» στους υπεύθυνους για το σιδηροδρομικό δυστύχημα του 2013 με 80 νεκρούς – Καταδικάστηκαν σε 2,5 χρόνια φυλακή – ΒΙΝΤΕΟ

Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε 2,5 χρόνια φυλάκισης έναν οδηγό και ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου για σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 80 ανθρώπους το 2013 στην πόλη Σαντιάγο δε Κομποστέλα.

«Οι δύο κατηγορούμενοι παραβίασαν το καθήκον τους περί προστασίας το οποίο τους επέβαλε η θέση τους» και «έθεσαν σε κίνδυνο» τους επιβάτες του τρένου, όπως έκρινε το δικαστήριο σε αυτή την πόλη της Γαλικίας (βορειοδυτικά), σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής δικαστικής αρχής.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Andy Vermaut shares:Two men go on trial in Spain over deadly 2013 train accident: Eighty people were killed and 140 others injured in the derailment near Santiago de Compostela. https://t.co/OacoOTqAQo Thank you. pic.twitter.com/CvyOGBfyIQ — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 5, 2022

Αιτία η υπερβολική ταχύτητα

Το βράδυ της 24ης Ιουλίου του 2013, το τρένο υψηλής ταχύτητας Alvia 04155 εκτροχιάστηκε λίγο πριν φθάσει στο Σαντιάγο δε Κομποστέλα, ενώ στη συνέχεια κατέπεσε σε τοιχίο που βρισκόταν περίπου τέσσερα χιλιόμετρα έξω από την πόλη.

Το δυστύχημα, που συνέβη την παραμονή της γιορτής του Αγίου Ιακώβου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες καθολικούς προσκυνητές στην πόλη της Γαλικίας, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περισσοτέρων των 140 ανθρώπων.

Η έρευνα γρήγορα κατέδειξε την υπερβολική ταχύτητα του συρμού. Το τρένο της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρίας Renfe κινούνταν με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα έως τον εκτροχιασμό του, όταν το όριο σε εκείνο το τμήμα ήταν 80 χλμ/ώρα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trial begins in Spain over 2013 train crash that killed 80 https://t.co/gxvrgfA1fV pic.twitter.com/3Uw1tcRecr — The Associated Press (@AP) October 5, 2022

Στην πολυσέλιδη απόφασή του, το δικαστήριο αναγνώρισε την άμεση ευθύνη του οδηγού του τρένου και του πρώην επικεφαλής της Adif, του οργανισμού διαχείρισης του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, για τον θάνατο 79 από τους 80 νεκρούς.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστηρίου Ελένα Φερνάντεθ Κούρας, δύο ήταν τα στοιχεία που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό: Αποσπάστηκε η προσοχή του οδηγού ενώ έλαβε κλήση στο τηλέφωνό του και δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας που να ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο οδηγός δεν τηρούσε το όριο ταχύτητας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Santiago de Compostela (Spain) railway accident or Angrois accident occurred on Wednesday, July 24, 2013 an Alvia train traveling from Madrid to Ferrol. With 224 people on board – 218 passengers and six crew members – 144 were injured and 80 died. pic.twitter.com/UTR3Otoax1 — avinualg (@avinualg) January 18, 2024

Το 80ό θύμα, που τραυματίστηκε στο δυστύχημα και κατέληξε 73 ημέρες αργότερα ύστερα από σοβαρή ασθένεια, προσμετρήθηκε τους τραυματίες. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό δίνει το δικαίωμα στους συγγενείς σε αποζημίωση.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος: