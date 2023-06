Ινδία: Πένθος για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο

Σε ένα από τα πιο θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ινδία, τρία τρένα συγκρούστηκαν το ένα μετά το άλλο στην περιοχή Balasore της Odisha, με τραγικό απολογισμό 288 νεκρούς και περίπου 900 τραυματίες έως τώρα. Δύο επιβατικά τρένα — τα Bengaluru-Howrah Superfast Express και Shalimar-Chennai Central Coromandel Express — και ένα τρένο εμπορευμάτων ενεπλάκησαν στο δυστύχημα που προκλήθηκε από εκτροχιασμό.

«Περίπου 900 τραυματίες επιβάτες νοσηλεύονται σε πολλά νοσοκομεία στις περιοχές Balasore, Mayurbhanj, Bhadrak, Jajpur και Cuttack», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Pradeep Jena.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Σιδηροδρόμων Ashwini Vaishnaw το Σάββατο (3/6) δήλωσε ότι μια επιτροπή υψηλού επιπέδου θα διερευνήσει την τραγωδία. Ο επικεφαλής υπουργός της Οντίσα, Ναβίν Πατνάικ κήρυξε μονοήμερο πολιτειακό πένθος.

#WATCH | Our focus is on rescue and relief operations. Restoration will begin after clearance from district administration. A detailed high-level inquiry will be conducted and the rail safety commissioner will also do an independent inquiry: Railways Minister Ashwini Vaishnaw… pic.twitter.com/yfCecv0FxB

