Ισπανία: 9 Ιταλοί τραυματίστηκαν σε ατύχημα με ιστιοφόρο – Προσέκρουσε σε βράχια λόγω των ισχυρών ανέμων – ΒΙΝΤΕΟ

Εννέα Ιταλοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, όταν το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σήμερα σε βράχους στο νησί Φορμεντέρα, εν μέσω καταιγίδας που έπληξε το ισπανικό αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε πως οι Βαλεαρίδες Νήσοι επλήγησαν από σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 90 χλμ/ώρα.

Δείτε βίντεο από το συμβάν:

#BreakingNews : Strong storms cause havoc on the island of Formentera, #Spain 🇪🇸 . One fisherman is reported missing and nine injured after a sailboat crashed into the rocks.#Flood https://t.co/HucqK7LGNV pic.twitter.com/HPOXeOeA73

— Weather monitor (@Weathermonitors) August 14, 2024