Ισημερινός: Έξι Κολομβιανοί συνελήφθησαν για την εν ψυχρώ δολοφονία του υποψηφίου προέδρου

Οι έξι ύποπτοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, κεντρώου υποψηφίου για την προεδρία του Ισημερινού, καθώς και ο ένοπλος που σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις ασφαλείας, είναι υπήκοοι Κολομβίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία: «Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του αποβιώσαντα, είναι Κολομβιανοί». Ο υπουργός Εσωτερικών Χουάν Σαπάτα είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι ύποπτοι είναι αλλοδαποί, προσθέτοντας πως «ανήκουν σε συμμορία του οργανωμένου εγκλήματος», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ο οποίος κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατατασσόταν δεύτερος ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των εκλογών της 20ής Αυγούστου, δολοφονήθηκε εξερχόμενος από αίθουσα όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί προεκλογική συγκέντρωση. Ήταν ανάμεσα στους οκτώ διεκδικητές της προεδρίας στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Μετά το έγκλημα, ο απερχόμενος πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο (δεξιά) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να κινητοποιηθεί ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Κήρυξε επίσης τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του πρώην δημοσιογράφου και πρώην μέλους του κοινοβουλίου, 59 ετών, που φέτος έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

