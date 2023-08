Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Μόσχα – Τουλάχιστον 16 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ σοκ

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην πόλη Sergiev Posad, 50 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας, την Τετάρτη (09/08), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άτομα, αναφέρει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως σημειώνει η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε μια αποθήκη που περιείχε πυροτεχνικό εξοπλισμό. Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό κανάλι Mash δήλωσε ότι η αποθήκη είχε ενοικιαστεί από μια εταιρεία πυροτεχνίας.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – που δεν έχουν επαληθευτεί – έδειχναν μια τεράστια στήλη καπνού, ενώ οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν, ανέφερε το TASS.

Το εργοστάσιο στο Sergiev Posad παράγει οπτικό εξοπλισμό και οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είναι μεταξύ των πελατών του.

Σημειώνεται ότι το TASS επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που δήλωσαν ότι δεν υποπτεύονται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

