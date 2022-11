Ιράν: ΒΙΝΤΕΟ δείχνουν το σπίτι του Αγιατολάχ Χομεϊνί να έχει τυλιχθεί στις φλόγες – Διαψεύδει το Tasnim

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το πατρογονικό σπίτι του εκλιπόντος ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Χομεϊνί, στο Ιράν να έχει παραδοθεί στις φλόγες, με ακτιβιστές να λένε ότι πυρπολήθηκε από διαδηλωτές.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ωστόσο, διέψευσε ότι το σπίτι του Χομεϊνί πυρπολήθηκε αντιτείνοντας ότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί έξω από αυτό. Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να ζητωκραυγάζουν, ενώ διακρίνεται ένα σπίτι να καίγεται. Το Reuters δεν μπόρεσε να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο πότε γυρίστηκαν τα βίντεο, όμως επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την σωστή τοποθεσία.

BREAKING:

Protesters have burned down the house in which Ruhollah Khomeini, the founder of Iran's Islamic Islamist regime, was born in.

The house, in the city of Khomein, has been a museum for the past 30 years.

The protests are increasing in strength. pic.twitter.com/EIezQ3LQYS

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022