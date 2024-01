Ιράν: Περισσότεροι από 70 οι νεκροί στο μνημόσυνο του Κασέμ Σουλεϊμανί

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής στο Ιράν για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας, του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε επίθεση με drone των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σήμερα Ιρανοί αξιωματούχοι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν 73 νεκρούς, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται λόγος για ακόμα μία έκρηξη και για νεκρούς που ξεπενούν τους 100. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και στη συνέχεια για μια δεύτερη έκρηξη στη διάρκεια της τελετής στο κοιμητήριο όπου έχει ταφεί ο Σουλεϊμανί στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν. “Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από τρομοκρατικές επιθέσεις”, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Κερμάν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Ο Μπαμπάκ Γεκταπαράστ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Ιράν, δήλωσε αργότερα πως 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν.

Πάντως το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews ανέφερε νωρίτερα πως “φιάλες αερίου εξερράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο”. Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμάν, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ορισμένα πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι πολύ μεγαλύτερος.

🔴 Another explosion in the area of ​​the cemetery in #Kerman is now being reported in #Iran.

🔹️80 dead in two explosions in #Iran.

🔹️Most of the dead were not injured as a result of the explosion, but because panic began, people ran over each other…

🔹️The cause of… pic.twitter.com/Fx3zYmEWMR

