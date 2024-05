Ιράν: Μάχη με τον χρόνο και με τον καιρό δίνουν τα σωστικά συνεργεία – Επιχειρούν να φτάσουν στο ελικόπτερο του προέδρου που συνετρίβη

Μάχη με τον χρόνο, για να προλάβουν το σκοτάδι, αλλά και με τις πολυ κακές καιρικές συνθήκες (βροχή κρύο και ομίχλη) δίνουν οι 20 ομάδες διάσωσης που καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να φτάσουν γρήγορα στο ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και συνετρίβη, όπως μεταδίδουν πλέον επίσημα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τα μετεωρολογικά δελτία αναφέρουν ότι τις επόμενες δύο ώρες ο καιρός αναμένεται να γίνει εξαιρετικά ψυχρός στην περιοχή της συντριβής, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει τους διασώστες να προχωρήσουν, αναφέρει το Tasnim.

Η ιρανική κυβέρνηση ζητά υπομονή, προσευχή και εμπιστοσύνη στους διασώστες που προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Μπαχαντόρι-Τζαχρόμι σε ανάρτησή του στο Χ. Ταυτοχρόνως χιλιάδες Ιρανοί έχουν σπεύσει σε τεμένη και προσεύχονται για την ζωή του προέδρου της χώρας.

Η Ερυθρά Ημισέληνος, ομάδες διάσωσης, ορειβάτες και άλλες ομάδες διάσωσης ελπίζουν να φτάσουν στην τοποθεσία των πιθανών συντεταγμένων του ελικοπτέρου σε λιγότερο από μισή ώρα, αναφέρει η Tasnim.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Μοχμπέρ βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ταμπρίζ, την περιοχή όπου συνετρίβη το ελικόπτερο του προέδρου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Jahromi. Ορισμένοι άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονται καθ’ οδόν μαζί του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια μέλη των σωστικών συνεργείων έχουν φτάσει στην περιοχή της συντριβής αλλά λόγω της τοποθεσίας και του κακού καιρού είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι αγνοούνται και τρία από τα μέλη των σωστικών συνεργείων που ξεκίνησαν για να φτάσουν στην δύσβατη και γλιστερή λόγω της βροχής περιοχή.

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η πυκνή ομίχλη δυσκολεύει τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν το αεροσκάφος που κατέπεσε στην απομακρυσμένη, ορεινή επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Hossein Amir-Abdollahian και ο κυβερνήτης του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν ήταν μεταξύ πολλών αξιωματούχων που επέβαιναν επίσης στο ελικόπτερο, ανέφερε το IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι επιβάτες του ελικοπτέρου, εκτός του πληρώματος ήταν:

▪️Πρόεδρος του Ιράν Εbrahim Raisi

▪️Υπουργός Εξωτερικών Hossein Amir Abdollahiyan

▪️Ayatollah Al-Hashemi, ιμάμης του τεμένους της Ταμπρίζ.

▪️Κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Malik Rahmati

