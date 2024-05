Σαρλ Μισέλ: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον ΥΠΕΞ του Ιράν

H EE και τα κράτη-μέλη της παρακολουθούν στενά την κατάσταση με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με δήλωσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Χ”.

“Παρακολουθούμε στενά τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών αναγκάστηκε να προσγειωθεί απροσδόκητα και η κατάστασή τους δεν είναι ακόμα σαφής. Μαζί με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους της ΕΕ παρακολουθούμε στενά την κατάσταση”, αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.

Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely.

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 19, 2024