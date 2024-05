Ιράν: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην νεκρική τελετή του προέδρου Ραϊσί στην Τεχεράνη

Εκατομμύρια άνθρωποι ακολούθησαν σήμερα στην Τεχεράνη τη νεκρική πομπή του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ελικόπτερο, όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται στις τηλεοπτικές εικόνες να ηγείται της προσευχής μπροστά από τα φέρετρα των θυμάτων του δυστυχήματος. Στη συνέχεια η πομπή προχώρησε από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης προς την Πλατεία Ελευθερίας κατά μήκος δρόμων που ήταν γεμάτοι πενθούντες.

Ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερό τους συνετρίβη την Κυριακή σε ορεινή περιοχή του βορειοδυτικού Ιράν.

Μετά τη συντριβή, ο Χαμενεΐ κήρυξε πενθήμερο εθνικό πένθος που λήγει την Παρασκευή. Στη σημερινή επικήδεια τελετή συμμετείχαν πολυάριθμοί υψηλόβαθμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι καθώς και ξένοι αξιωματούχοι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Ραϊσί πρόκειται να ταφεί αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά, του όγδοου ιμάμη του σιιτικού ισλάμ. Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι φιλικών κρατών αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ρωσικού κοινοβουλίου Βιατσεσλάβ Βολόντιν.

I’m at President Raisi’s funeral in Tehran. Millions of people are in the streets. President Putin and Ismail Haniyeh have also come to pay their respects. Whateve Western media told you about Raisi being “disliked” in Iran is a lie. His passing is a loss for the entire world. pic.twitter.com/iVXFTXD6hV

— Richard Medhurst (@richimedhurst) May 22, 2024