Ιράν: «Αβάσιμες» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες των ΗΠΑ περί σχεδίου δολοφονίας του νεοεκλεγέντος Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις ως «εντελώς αβάσιμες».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι το Ιράν «απορρίπτει οποιεσδήποτε κατηγορίες για ανάμειξη σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον πρώην ή νυν Αμερικανών αξιωματούχων».

Η δήλωση ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών, οι οποίες αποκάλυψαν την ύπαρξη κατηγοριών για εμπλοκή του Ιράν σε σχέδιο εξόντωσης του Τραμπ, προκαλώντας νέο γύρο έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

The spokesperson Esmaeil Baghaei, categorically dismissed allegations that Iran was involved in attempts to assassinate former and current US officials and described the claims as completely baseless and rejected.

Baghaei highlighted that similar accusations have been made in… pic.twitter.com/hpVXYYHhdU

— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) November 9, 2024