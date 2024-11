Πέθανε ο ηθοποιός Tony Todd: Ήταν θρυλική φιγούρα ταινιών τρόμου – Είχε υποδυθεί τον «Candyman»

Ο ηθοποιός Tony Todd, γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο στην ταινία «Candyman» και την ομώνυμη συνέχειά του στο sequel του 2021, καθώς και για τη συμμετοχή του στις ταινίες «Final Destination» και «Platoon», μεταξύ άλλων, έφυγε από τη ζωή στις 6 Νοεμβρίου, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 69 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού, χωρίς να γνωστοποιηθεί η αιτία θανάτου.

Με περισσότερους από 240 ρόλους σε ταινίες και σειρές σε διάστημα 40 χρόνων, ο Todd κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον κινηματογράφο, κυρίως στο είδος των ταινιών τρόμου. Μεταξύ των αξιοσημείωτων συμμετοχών του, ξεχωρίζουν ταινίες όπως το «The Crow» του Άλεξ Πρόγιας, το «The Rock» του Μάικλ Μπέι και η σειρά ταινιών «Final Destination».

Ένας από τους πρώτους σημαντικούς του ρόλους ήρθε με την ταινία «Platoon» του Όλιβερ Στόουν, η οποία τιμήθηκε με Όσκαρ.

Virginia Madsen remembers her “Candyman” co-star Tony Todd, who has died at the age of 69.

“The great actor Tony Todd has left us and now is an angel. As he was in life. More later but I can’t right now. I love you.” https://t.co/5JUNiJlwEf pic.twitter.com/Rqq5jGzGXB

— Variety (@Variety) November 9, 2024