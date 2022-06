Ιράκ: Τρεις τραυματίες και υλικές ζημιές από έκρηξη drone στην Αρμπίλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά εξερράγη στην πόλη Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ σήμερα τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Several cars have been damaged in an attack in #Erbil, #Iraq. Multiple reports are circulating it was conducted by either rocket or drone, neither story is currently conclusive. Drones suggest it is near the new US consulate compound which is under construction. pic.twitter.com/rbKF67Y6b6

