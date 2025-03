ΗΠΑ: Τρεις καθηγητές του Γέιλ εγκαταλείπουν την χώρα λόγω… Τραμπ

Τρεις γνωστοί καθηγητές του πανεπιστημίου Γέιλ γνωστοποίησαν πως εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ εξαιτίας της ανησυχίας τους για την περιστολή της ελευθερίας του λόγου και της «ολίσθησης των ΗΠΑ στον φασισμό» αφότου ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δυο ιστορικοί, ο Τίμοθι Σνάιντερ και η Μάρσι Σορ —ζευγάρι— κι ερευνητής ειδικευμένος στον φασισμό, ο Τζέισον Στάνλεϊ, εξήγησαν πως αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν στο πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Ο κ. Στάνλεϊ εξήγησε στην ψηφιακή έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit ότι την πήραν αυτή την απόφαση εξαιτίας της ασφυκτικής πίεσης στο πανεπιστήμιο Κολούμπια για να αναθεωρήσει τους κανονισμούς του για τις διαδηλώσεις, όπως και το πρόγραμμα του τμήματός του για τις μεσανατολικές σπουδές, μετά τις ογκώδεις, επεισοδιακές κινητοποιήσεις πέρυσι.

Για τον ερευνητή, οι εξελίξεις αφότου ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ τον Ιανουάριο σημαίνουν πως στη χώρα εγκαθίσταται ο «φασισμός».

A Yale University professor who studies fascism is leaving the U.S. and taking a position at the University of Toronto due to what he says is a “far-right regime” under President Donald Trump. https://t.co/QPuHUt84aE

— CBC News (@CBCNews) March 27, 2025