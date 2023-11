ΗΠΑ: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από τον Λευκό Οίκο δεν άντεξε τους ισχυρούς ανέμους – ΒΙΝΤΕΟ από την πτώση

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από τον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης. Το δέντρο, το οποίο είναι ένας ερυθρελάτης 40 ποδιών από το Εθνικό Δάσος Monongahela της Δυτικής Βιρτζίνια, είχε φυτευτεί μόλις δύο εβδομάδες πριν στο Προεδρικό Πάρκο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου, έπεσε γύρω στη 1:00 μ.μ. της Τρίτης εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου που έφτασαν τα 46 μίλια την ώρα.

Η εκπρόσωπος της NPS Jasmine Shanti δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι μετά την «αντικατάσταση ενός σπασμένου καλωδίου», το δέντρο ήταν ξανά όρθιο μέχρι τις 6 μ.μ. της Τρίτης.

Η φωταγώγηση του δέντρου είναι μια ετήσια γιορτινή παράδοση του Λευκού Οίκου με countdown και μουσικές παραστάσεις. Το φετινό δέντρο είναι καινούριο, αντικαθιστώντας ένα παλαιότερο δέντρο που, σύμφωνα με το NPS, εμφάνισε μια μυκητιασική ασθένεια γνωστή ως “needle cast” που προκάλεσε το καφέ χρώμα των βελόνων του και την πτώση τους.

Το δέντρο ήταν προγραμματισμένο να φωταγωγηθεί την Πέμπτη, αλλά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αν το περιστατικό της Τρίτης θα το καθυστερήσει, σύμφωνα με το Asoociated Press. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ φωταγωγήθηκε με επιτυχία την Τρίτη.

The White House Christmas tree toppling over. The perfect depiction of Joe Biden and the state of America. pic.twitter.com/Y04JjGwfzc

— Kambree (@KamVTV) November 29, 2023