ΗΠΑ: Σύγκρουση δύο μικρών αεροπλάνων στην Αριζόνα – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Δυο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον διάδρομο περιφερειακού αεροδρομίου στην Αριζόνα στις ΗΠΑ, δυστύχημα με απολογισμό τουλάχιστον έναν νεκρό, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, επιβεβαίωσε ο Ντέιβ Φόλιο, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος της Σκότσντεϊλ, της πόλης όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία την Δευτέρα (10/2) μετά το μεσημέρι.

«Συνεχίζουμε ακόμη να εργαζόμαστε για να βγάλουμε έναν άνθρωπο από το ένα από τα δύο αεροπλάνα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως άλλα τρία θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Αυτά που συγκρούστηκαν ήταν δυο ιδιωτικά αεροσκάφη, ένα Learjet 35A κι ένα Gulfstream 200, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Another plane crash at the scottsdale airport in Arizona as a Leer jet 35A (N199DF) has collided with a Gulf Stream Business jet on the runway at least 1 dead this is still an active scene.

This happened around 2:45 PM local time the FAA has been… pic.twitter.com/MhwoyjW9vG

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 10, 2025