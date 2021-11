ΗΠΑ: Στους 6 οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο στο Κολοράντο

Έξι έφηβοι, ηλικίας 14 ως 18 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά τους τραυματισμούς τους από πυρά κοντά σε λύκειο στην Ορόρα, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, πάντως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δράστες της επίθεσης, που πιθανόν είναι μέλη συμμορίας, παρέμεναν ασύλληπτοι το απόγευμα της Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Βανέσα Ουίλσον, την αρχηγό της αστυνομίας στην Ορόρα, τα έξι θύματα φοιτούσαν όλα σε λύκειο κοντά στο πάρκο όπου οι δράστες άνοιξαν πυρ.

Το ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να υποβληθεί «σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση» αλλά «μας είπαν ότι τα τραύματα που υπέστη δεν είναι θανάσιμα», σημείωσε η κυρία Ουίλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.

There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.

Unknown suspect, who is no longer on scene.

Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021