ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε σχολείο στο Κολοράντο – Πέντε έφηβοι τραυματίες

Πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε Λύκειο στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι τραυματίες, ηλικίας 14 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τον δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την περιοχή όπου σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο.

#APDAlert: Officers are on scene of a shooting at Nome Park, Nome/12th.

There are multiple people shot, unknown ages or conditions. Central HS is on lockdown.

Unknown suspect, who is no longer on scene.

Updates will be here. pic.twitter.com/SCZBhrm8Iv

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021