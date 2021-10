ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε πανεπιστημιούπολη της Λουιζιάνας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.

Μόνο ένα από τα θύματα της νέας ανταλλαγής πυρών, είναι φοιτητής.

Το πανεπιστήμιο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ανακοίνωση με την οποία διαβεβαιώνει πως ο φοιτητής του «δέχεται φροντίδες» για τα τραύματά του, που πάντως «δεν θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο». Διευκρίνισε πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής του.

As we work through recovering from the incident that occurred this morning, it’s important to avoid sharing misinformation. If you have details concerning the incident, call (318) 345-0000 or (318) 274-2222. #seeseomethingsaysomething #staysafe #gramfamunited pic.twitter.com/Kn1jA8nGDk

— Grambling State Univ (@Grambling1901) October 17, 2021