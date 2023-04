ΗΠΑ: Πυροβόλησαν 16χρονο επειδή χτύπησε λάθος πόρτα

Σοκ προκαλεί η είδηση πως έφηβος πυροβολήθηκε στο Κάνσας της Αμερικής, όταν χτύπησε λάθος κουδούνι, ενώ ανησυχία προκαλεί η υποψία πως έπαιξε ρόλο το γεγονός του ότι το παιδί είναι Αφροαμερικανός.

Ήταν 13 Απριλίου όταν οι γονείς του 16χρονου Καρλ Γιαρλ, του ζήτησαν να πάει να πάρει τα αδέρφια του από ένα σπίτι. Ο Καρλ φαίνεται πως μπέρδεψε τις διευθύνσεις και χτύπησε λάθος κουδούνι, ο δράστης και ένοικος του σπιτιού, για λόγους που είναι υπό έρευνα, πυροβόλησε δύο φορές τον νεαρό. Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ και ο μαθητής λυκείου, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι δικηγόροι Μπεν Κραμπ και Λι Μέριτ, που ειδικεύονται σε ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και έχουν αναλάβει τον Ραλφ και την οικογένειά του, δήλωσαν πως το αγόρι είναι ζωντανό και αναρρώνει αλλά έχει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την “Washington Post“.

Σε συνέντευξη τύπου προχώρησε η αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας, Στέισι Γκρέιβς, η οποία δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη και δράστη, δηλώνοντας παράλληλα πως ενώ αρχικά συνελήφθη και οδηγήθηκε σε 24ωρη κράτηση εν τέλει αφέθηκε ελεύθερος με βάση όσα την συμβούλευσαν οι εισαγγελείς της κομητείας Κλέι “λόγω της ανάγκης να λάβει επίσημη κατάθεση από το θύμα, επίσημα ιατροδικαστικά στοιχεία και να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες για την δικογραφία πριν την υποβάλει”. Ολοκληρώνοντας, εξήγησε πως παρ’ ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν πως οι πυροβολισμοί είχαν ρατσιστικά κίνητρα, καθώς ο Ραλφ είναι μαύρος, οι ερευνητές θα συνεχίζουν να εξετάζουν αυτή την θεωρία.

Οι δικηγόροι του Ραλφ σε ανακοίνωση τους, δηλώνουν πως οι αρχές επιβολής του νόμου της κομητείας του Κλέι θα πρέπει να “αναγνωρίσουν, να συλλάβουν και να διώξουν στην πλήρη έκταση του νόμου, τον άνδρα που ευθύνεται για αυτόν τον φρικτό και αδικαιολόγητο πυροβολισμό”.

Η βίαιη επίθεση σε βάρος του 16χρονου, θεωρείται από πολλούς ως ρατσιστική, με εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του Ραλφ, να διαδηλώνουν έξω από το σπίτι που πυροβολήθηκε, ζητώντας να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα προς τον δράστη.

Μάλιστα η υπόθεση έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας με διάσημους να παίρνουν θέση. Μεταξύ αυτών η Χάλι Μπέρι, η οποία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ότι: ” Το όνομά του είναι Ραλφ Γιαρλ και έχω αρρωστήσει και κουραστεί από αυτό το συναίσθημα. Η καρδιά μου διαλύθηκε τελείως, όταν έμαθα ότι αυτόν τον πολύτιμο 16χρονο, ο οποίος κατά λάθος χτύπησε την λάθος πόρτα στην λάθος διεύθυνση, σε μία προσπάθεια να πάρει τα αδέρφια του, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, από έναν άνδρα που δεν τον ήθελε στην περιουσία του. Αυτό το αθώο παιδί παλεύει για την ζωή του. Θα μπορούσε να είναι παιδί σου. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Σας παρακαλώ να κάνετε κάτι σήμερα. “Ελάτε” μαζί μου και επικοινωνήστε με τον εισαγγελέα Ζάκαρι Τόμπσον και ζητήστε την άμεση σύλληψη και απόδοση των κατάλληλων κατηγοριών“.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE

— Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023