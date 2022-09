ΗΠΑ: Προσγειώθηκε το αεροσκάφος που ο πιλότος του απειλούσε να ρίξει σε κατάστημα στο Μισισίπι

Προσγειώθηκε το μικρό αεροσκάφος του οποίου ο πιλότος είχε απειλήσει νωρίτερα να το ρίξει σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart στο Μισισίπι, στις ΗΠΑ, σημαίνοντας τη λήξη συναγερμού.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης του Μισισίπι, Tate Reeves, «το θέμα λύθηκε και κανείς δεν τραυματίστηκε».

Οι τοπικές Αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους απειλούσε να ρίξει το αεροπλάνο του, ενώ έγινε προληπτική εκκένωση του καταστήματος της Walmart, όπως και ενός σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων.

«Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από αυτή του Τουπέλο» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook η τοπική Αστυνομία.

Αποσπάσματα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το Reuters, φαίνεται να έδειχναν ένα μικρό αεροσκάφος που κάνει κύκλους πετώντας σε χαμηλό ύψος.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that’s threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/5uEwagzsJI

— WTVA 9 News (@wtva9news) September 3, 2022