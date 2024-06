ΗΠΑ: Προειδοποίηση-απειλή διατύπωσε ο Τραμπ για το ενδεχόμενο να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το Fox News σήμερα ότι μία ποινή φυλάκισης θα μπορούσε να φέρει «σε σημείο ρήξης» τους οπαδούς του, δήλωση που αποτελεί στην ουσία απόπειρα του πρώην προέδρου να προκαταλάβει την απόφαση του δικαστηρίου.

Μία επιβολή ποινής φυλάκισης «θα ήταν δύσκολο για το κοινό να την αποδεχθεί. Ξέρετε, κάποια στιγμή, υπάρχει ένα σημείο ρήξης», είπε με σχεδόν απειλητικό ύφος. Μάλιστα σε κάποια αποστροφή του λόγου του είπε ότι την συγκεκριμένη δίκη δεν μπορούσε να την κερδίσει ούτε η Μητέρα Τερέζα»

Η ετυμηγορία στην υπόθεση του χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς , η πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά πρώην προέδρου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα εμποδίσει τον Τραμπ να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ακόμη και στην περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης.

Trump lays out his ‘revenge’ strategy after conviction makes him a felon https://t.co/PGekrp2E61

— Fox News (@FoxNews) June 2, 2024