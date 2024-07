ΗΠΑ: Πέθανε η διάσημη τηλεοπτική σεξολόγος Δρ Ρουθ, σε ηλικία 96 ετών

Μια από τις πιο γνωστές φιγούρες της Αμερικανικής ποπ κουλτούρας, η Δρ Ρουθ Γουέστχαιμερ πέθανε σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Η σεξολόγος άφησε το δικό της στίγμα με τις συχνές της προτροπές στους Αμερικανούς να κάνουν συχνά… σεξ.

Η Γουεστχάιμερ πέθανε την Παρασκευή στο σπίτι της στο Μανχάταν, αναφέρει η εφημερίδα επικαλούμενη τον εκδότη της.

Η Δρ Ρουθ διέφυγε από τη ναζιστική Γερμανία όταν ήταν ακόμη παιδί. H ίδια είχε πει πως έμαθε για το σεξ πρώτη φορά σε ηλικία 10 ετών και βρήκε σε ένα ντουλάπι «εγχειρίδιο γάμου» των γονιών της. Αυτή η εμπειρία την οδήγησε ύστερα από χρόνια σε μια μακρά καρίερα διεθνούς φήμης με βιβλία, διαλέξεις, εκπαιδευτικά βίντεο, ραδιοφωνική εκπομπή, πολλαπλές εμφανίσεις στη τηλεόραση, στήλη σε εφημερίδες και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

Η σεξολόγος έμεινε γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα, ενώ αξέχαστο έμενε το παρουσιαστικό της καθώς είχε ύψος 1,40 με χαρακτηριστική γερμανική προφορά. Όσο ζούσε πάντα ήταν υπερ του «safe sex», ενώ η ίδια στην αυτοβιογραφία της είχε κατακρίνει ανοιχτά τον εαυτό της επειδή τις πρώτες φορές δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντισύλληψης. Η ίδια έχασε την παρθενία της στα 17 της χρόνια, μέσα σε έναν αχυρώνα.

Η Ρουθ ορφάνεψε στο ολοκαύτωμα καθώς οι ναζί πήραν τον πατέρα της όταν η ίδια ήταν 10 ετών, ενώ στα 11 η μητέρα της την έστειλε σε ένα ορφανοτροφείο στην Ελβετία. Το 1941 σταμάτησε να λαμβάνει γράμματα από τους δικούς της και αργότερα έμαθε πως αμφότεροι έχασαν τη ζωή τους στο ολοκαύτωμα.

Αργότερα παντρεύτηκε έναν Ισραηλινό στρατιώτη, μετακόμισαν στο Παρίσι και εκεί σπούδασε. Στη συνέχεια χώρισαν και εκείνη έφυγε για τη Νέα Υόρκη, παντρεύτηκε ξανά, απέκτησε μια κόρη και συνέχισε τις σπουδές της. Μετά και το δεύτερο διαζύγιο, παντρεύτηκε τον Μάνφρεντ Γουεστχάιμερ, έναν μηχανικό με τον οποίο γνωρίστηκαν το 1961, απέκτησαν έναν γιο και έζησαν μαζί μέχρι τον θάνατο του Μάνφρεντ, το 1997.

Breaking news: Ruth Westheimer, a child survivor of the Holocaust who became known to millions as Dr. Ruth, the perky sex therapist whose frankness on her radio and television call-in shows made her a go-to guide for tips on the art, has died. She was 96. https://t.co/NwME5qWgjI

— The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2024