ΗΠΑ: Νέο βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης και της φωτιάς στην γέφυρα Key Bridge

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την φορτηγού πλοίου στην γέφυρα Key Bridge στην Βαλτιμόρη των ΗΠΑ και την κατάρρευση της γέφυρας.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν θύματα και τραυματίες. Από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το χάος που επικράτησε όταν το φορτηγό πλοίο χτύπησε στην γέφυρα, ενώ εκείνη την ώρα κινούνταν αυτοκίνητα και φορτηγά.

Αυτοκίνητα που βρίσκονταν πάνω από τον πυλώνα της γέφυρας Key Bridge, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οχήματα έχουν πέσει στο νερό. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι στη 01:35 τα ξημερώματα η αστυνομία της πόλης της Βαλτιμόρης ενημερώθηκε για τη μερική κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key Bridge και ότι εργάτες ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό», δήλωσε η Νίκι Φενόι εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη γέφυρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία Μεταφορών του Μέριλαντ.

Η γέφυρα αποτελεί μέρος του αυτοκινητόδρομου Ι-95, του βασικού αυτοκινητόδρομου που διατρέχει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ από τον βορρά ως τον νότο.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών MarineTraffic έδειξε ότι ένα πλοίο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, το Dali με σημαία Σιγκαπούρης, είχε σταματήσει νωρίς σήμερα το πρωί κάτω από τη γέφυρα.

