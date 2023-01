ΗΠΑ: Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας – Τα τελευταία λόγια του Κίναν Άντερσον

Στις ΗΠΑ είχαμε νέο περιστατικό αστυνομικής βίας σε βάρος μαύρου πολίτη. Ο 30χρονος Κίναν Άντερσον, ξάδελφος της ιδρύτριας του κινήματος Black Lives Matter και δάσκαλος στο επάγγελμα, πέθανε από ανακοπή αφού χτυπήθηκε με τέιζερ από αστυνομικό.

«Προσπαθούν να με σκοτώσουν όπως τον Τζορτζ Φλόιντ! Προσπαθούν να με σκοτώσουν όπως τον Τζορτζ Φλόιντ!» ακούγεται να φωνάζει ο Άντερσον την ώρα που ο αστυνομικός τον απειλεί ότι θα του ρίξει με το taser αν δεν σταματήσει να αντιστέκεται.

Στο βίντεο της σύλληψης που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λος Άντζελες, ο Κίναν Άντερσον δείχνει να φοβάται για τη ζωή του και ζητά βοήθεια. Ο αστυνομικός τού φωνάζει να μην προβάλει αντίσταση και τελικά χρησιμοποιεί το τέιζερ.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ The LAPD tased a Black man to death after he flagged them down for help. At one point he says “They’re trying to George Floyd me.”

Keenan Anderson was a dedicated father and high school teacher. pic.twitter.com/4eZlFij7w4

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 12, 2023