ΗΠΑ: Σατανιστική εκκλησία ζητεί να υψωθεί το λάβαρό της στο δημαρχείο της Βοστώνης

Ο Ναός του Σατανά ζήτησε να υψώσει το λάβαρό του στο δημαρχείο της Βοστώνης, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε στις αρχές της εβδομάδας ότι η δημοτική αρχή παραβίασε το συνταγματικό δικαίωμα περί ελευθερίας του λόγου μιας χριστιανικής οργάνωσης όταν αρνήθηκε να υψώσει τη σημαία της στο κοντάρι του κτιρίου, επειδή εικόνιζε έναν σταυρό.

Ο Ναός του Σατανά, που εδρεύει στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης υπέβαλε αίτημα την Τρίτη στην υπηρεσία διαχείρισης κτιρίων του δήμου, ζητώντας να υψωθεί η σημαία του για την «Εβδομάδα Σατανικής Αναγνώρισης», από τις 23 έως τις 29 Ιουλίου.

The Satanic Temple replies to the Supreme Court ruling that found Boston violated First Amendment rights by refusing to fly Christian flag at City Hall Plaza: pic.twitter.com/KOpEVKN4s2

— The Satanic Temple (@satanic_temple_) May 3, 2022