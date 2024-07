ΗΠΑ: «Κάμαλα» ή «Καμάλα» Χάρις; Τα… παιδιά μας δίνουν τη σωστή απάντηση – ΒΙΝΤΕΟ

Στο περιθώριο των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, έχει γεννηθεί ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: Τελικά, πώς προφέρεται το όνομα της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ; Κάμαλα ή Καμάλα;

Από το 2016, όταν και η Χάρις «έτρεχε» την προεκλογική κούρσα στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν, η αμφιβολία ταλανίζει χιλιάδες ενδιαφερόμενους με την ίδια την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να δίνει απάντηση με ένα πολύ πρωτότυπο βίντεο, καθώς παιδιά αναλαμβάνουν να μας εξηγήσουν πώς πρέπει να προφέρουμε το όνομά της.

Το αποτέλεσμα; Δείτε το σχετικό βίντεο…

People pronounce my name many different ways. Let #KidsForKamala show you how it’s done. pic.twitter.com/7QoQGN0B4k

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 24, 2016