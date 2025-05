ΗΠΑ και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για τα ορυκτά: Τι περιλαμβάνει – Το ταμείο ανοικοδόμησης και οι εξορύξεις

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Τετάρτη μια συμφωνία, την οποία προώθησε έντονα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , η οποία θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τα ορυκτά της Ουκρανίας και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον έπειτα από μήνες, μερικές φορές αγχωτικών, διαπραγματεύσεων, με την αβεβαιότητα να παραμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, με πληροφορίες για ένα δύσκολο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συμφωνία θεσπίζει ένα κοινό επενδυτικό ταμείο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική διευθέτηση στον τριετή πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συμφωνία είναι κεντρικής σημασίας για τις προσπάθειες του Κιέβου να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ και τον Λευκό Οίκο, οι οποίες επιδεινώθηκαν αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Ουκρανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι η συμφωνία θα διασφάλιζε τη συνεχή υποστήριξη των ΗΠΑ στην άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, και η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, απεικονίστηκαν να υπογράφουν τη συμφωνία σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο X από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανέφερε ότι η συμφωνία «σηματοδοτεί σαφώς τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για μια ελεύθερη, κυρίαρχη, ευημερούσα Ουκρανία».

On April 30, the United States and Ukraine signed an agreement to establish the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund.

This historic economic partnership clearly signals the Trump Administration’s commitment to a free, sovereign, and prosperous Ukraine. pic.twitter.com/cKUACUhet9

