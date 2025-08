ΗΠΑ: «Ημέρα Χαλκ Χόγκαν» η 1η Αυγούστου στη Φλόριντα – Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Παρασκευή θα οριστεί ως «Ημέρα Χαλκ Χόγκαν» σε ολόκληρη την Πολιτεία των ΗΠΑ, τιμώντας τη μνήμη του θρυλικού παλαιστή που πέθανε στις 24 Ιουλίου, σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι του στο Κλίαργουοτερ.

Ο ΝτεΣάντις δήλωσε επίσης ότι οι σημαίες των ΗΠΑ και της Φλόριντα θα κυματίζουν μεσίστιες την Παρασκευή, στο Καπιτώλιο της Πολιτείας και στην κομητεία Πινέλας, όπου βρίσκεται η πόλη του Κλίαργουοτερ, το μέρος όπου ο Χόγκαν έζησε τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής του.

«Ο Χόγκαν εντάχθηκε στο WWE Hall of Fame δύο φορές, πρώτα το 2005 και ξανά το 2020 ως μέλος των New World Order. Η μεγαλύτερη από τη ζωή προσωπικότητά του θα μας λείψει, καθώς ο “Hulkster” υπήρξε είδωλο για πολλούς που μεγάλωσαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, αλλά και σήμερα», ανέφερε ο ΝτεΣάντις σε γραπτή του δήλωση.

«Ήταν πραγματικός Φλοριδιανός, από την κορφή ως τα νύχια», τόνισε.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αδελφέ», έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

In honor of a great Floridian, Hulk Hogan, we are lowering the flags at the capitol and in Pinellas County tomorrow. Additionally, I am officially declaring tomorrow, August 1st, 2025, as “Hulk Hogan Day” in Florida.

Rest in peace, brother. pic.twitter.com/Np5uRZucTa

