ΗΠΑ: Η Βόρεια Κορέα έστειλε στρατεύματα στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο – Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Κρεμλίνο

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες ότι τουλάχιστον 3.000 στρατιώτες από την Βόρεια Κορεά στάλθηκαν για εκπαίδευση στη Ρωσία και ενδέχεται να μεταφερθούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η αποστολή των Βορειοκορεατών στο ουκρανικό μέτωπο θα ήταν μια απόδειξη της αυξανόμενης απόγνωσης της Ρωσίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού, Οίκου Τζον Κίρμπι.

Λίγο νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί είπε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ, τουλάχιστον 3.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές βάσεις στην ανατολική Ρωσία. Πιστεύεται ότι μεταφέρθηκαν με πλοία, κάποια στιγμή από τις αρχές μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, από την περιοχή Βονσάν της Βόρειας Κορέας στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να κρίνει κανείς ποιες θα ήταν οι συνέπειες από την ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών στο πεδίο της μάχης. Δεν υπάρχει επίσης κάποια εκτίμηση για το ακριβές είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι άνδρες αυτοί στη Ρωσία.

Η Ουάσινγκτον πάντως θεωρεί ότι αν οι Βορειοκορεάτες αναπτυχθούν στο ουκρανικό μέτωπο, θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο ενώ και η Ρωσία θα αντιμετωπίσει «μεγάλες προκλήσεις» σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και τον έλεγχό τους.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επικοινωνήσουν με την Κίνα για το θέμα αυτό.

Εδώ και εβδομάδες αξιωματούχοι και ηγέτες χωρών, με προεξάρχοντα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη Σεούλ, δηλώνουν ότι η Πιονγιάνγκ συνδράμει την Μόσχα με στρατιωτικό προσωπικό στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, επικαλούμενος πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, είχε αναφερθεί για την προετοιμασία δύο μονάδων με πιθανώς έως και 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που θα συμμετείχαν στον πόλεμο μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις.

«Εάν η Βόρεια Κορέα μπορεί να παρέμβει στον πόλεμο στην Ευρώπη, τότε η πίεση σε αυτό το καθεστώς σίγουρα δεν είναι αρκετή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Είναι σαφές ότι η Πιονγκγιάνγκ, όπως και η Μόσχα, (…) δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής πρέπει να σταματήσει.

We have information about the preparation of two units of North Korean military personnel—potentially two brigades of around 6,000 soldiers each. This is a challenge, but we know how to respond to it. What’s important is that our partners don’t turn a blind eye to it.

I’m… pic.twitter.com/B92glk7fOi

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2024