ΗΠΑ: Ετοιμόγεννη σύζυγος πιάνει στα… πράσα τον άνδρα της με την ερωμένη του – Απίστευτοι διάλογοι – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Κλαυσίγελος από βίντεο που δείχνει μια έγκυο γυναίκα να κάνει… τσακωτό τον σύζυγό της με την ερωμένη του σε παραλία των ΗΠΑ.

Η εννιά μηνών έγκυος γυναίκα βιντεοσκοπεί με το κινητό της την… έφοδο που κάνει, πιάνοντας στα πράσα τον άντρας της που λίγα δευτερόλεπτα πριν έκανε αμέριμνος ηλιοθεραπεία, παρέα με την παράνομη σχέση του.

Η απατημένη σύζυγος ακούγεται να ρωτάει την ερωμένη του συζύγου της: “Εσύ ποια στο δ…λο είσαι; Εγώ είμαι η εννιά μηνών έγκυος σύζυγός του”.

Μάλιστα, ο άνδρας φαίνεται να τραβάει μαζί του και τον οικογενειακό σκύλο, με την έγκυο να ακούγεται να τον ρωτά: “Πήρες και τον σκύλο μου μαζί σου”;

Το συμβάν δεν τελείωσε εντελώς… ανώδυνα, αφού σε ένα δεύτερο βίντεο από τη στιγμή της άρον – άρον αποχώρησης του παράνομου ζευγαριού, ακούγονται και άλλοι λουόμενοι να τους ξεφωνίζουν, ζητώντας τους να φύγουν και να πάρουν και τα πράγματά τους μαζί.

Δείτε το βίντεο:

NEW: Nine-months pregnant woman caught her husband with his mistress on the beach

The wife captioned the video: ‘He took my dog with him too’

‘Hey so who the f*** is this?’ the woman yells

‘I’m his nine-months pregnant wife. Who the f*** are you?’ —- His baby is right there’… pic.twitter.com/oWTQ6mqkTE

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) July 16, 2024