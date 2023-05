ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – Αναφορές για δεκάδες θύματα

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο McDonald’s στην πολιτεία της Τζόρτζια. Η τοπική αστυνομία επιβεβαιώνει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι αστυνομικοί που έχουν σπεύσει στο σημείο ερευνούν και άλλα περιστατικά στην περιοχή εκτός από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο. «Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 4, 2023