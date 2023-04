ΗΠΑ: Ένας νεκρός από επίθεση ενόπλου σε κολέγιο της Οκλαχόμα

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση μετά από πυροβολισμούς σε κολέγιο στην Οκλαχόμα, των ΗΠΑ.

Ο ύποπτος φέρεται να εισέβαλε στην περιοχή με τους ξενώνες του Rose State College και να άνοιξε πυρ. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Midwest City, Sid Porter, δήλωσε ότι ο πυροβολισμός στην πανεπιστημιούπολη του Rose State College φαίνεται ότι είχε σχέση με τα προγράμματα στέγασης του Κολλεγίου. Το Κολέγιο προσφέρει διετείς σπουδές, στα προάστια της Οκλαχόμα Σίτι κι έχει περίπου 13.000 μαθητές.

Το σχολείο είχε εκδώσει προειδοποίηση που έλεγε στους μαθητές και τους υπαλλήλους να καταφύγουν σε χώρο προτού η αστυνομία ανακοινώσει ότι έχει θέσει υπό κράτηση τον ύποπτο για τους πυροβολισμούς.

‼️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. The shooter is in custody and police are on scene. More updates to follow. ‼️ pic.twitter.com/UDDosM8l0S

— Rose State College (@RoseState) April 24, 2023